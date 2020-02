Con Michelle Hunziker, Sauris 'fenomeno social'

Una meta capace di attirare non soltanto turisti in cerca di un'oasi di tranquillità, ma anche personaggi famosi. È la fotografia di Sauris, il centro della Val Lumiei salito alla ribalta di recente per l'arrivo di Michelle Hunziker, star della televisione italiana, che ha scelto questo lembo di Carnia per festeggiare il compleanno in un contesto romantico assieme al marito Tommaso Trussardi e ad alcuni amici. Le sue foto sui social hanno creato migliaia di nuovi seguaci virtuali per la località montana.

"Siamo felici di questa visibilità, non può che fare bene al paese", commenta Paola Schneider, presidente di Federalberghi Fvg e saurana doc. "L'arrivo di Michelle Hunziker ha dato lustro a Sauris perché è molto amata ed è stata proprio lei a voler fare pubblicità al nostro territorio con i selfie e i post sui social. Noi, dal canto nostro, abbiamo apprezzato la sua semplicità, il suo essere 'alla mano' e la disponibilità a fare due chiacchiere con tutti, fermandosi per qualche foto con i tanti ammiratori felici di incontrarla".

A facilitare l'arrivo della showgirl è stato anche il contesto "che - aggiunge Schneider - garantisce tranquillità a tutti, personaggi famosi e non. Devo dire che la privacy viene garantita per tutti i turisti. Quindi, sono tutti invitati a Sauris, e in generale nelle località delle nostre montagne". Oggi la cassa di risonanza prodotta dai social è enorme. E un bello scatto può creare una visibilità mediatica inaspettata.

Di questa pubblicità, oltre alla Carnia, ha beneficiato per prima anche la località di Sauris: "Ne siamo orgogliosi, ma l'interesse per il nostro paese da parte di personaggi noti al grande pubblico è presente da tempo", sottolinea il sindaco Ermes Petris. "Siamo felici che si apprezzino le nostre qualità: Sauris è aperta a tutti. Quanto si trova sul nostro territorio è a misura davvero di qualsiasi tipo di visitatore, dalla famiglia al turista vip. La Carnia è una terra dalle grandi ricchezze e noi, in questo contesto, possiamo recitare una parte da protagonisti".