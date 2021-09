È un omaggio a una perla del Friuli il libro che l'associazione “Cervignano Nostra” ha voluto dedicare a Strassoldo, uno dei borghi più belli d’Italia, castello strategico sulla strada che univa Aquileia al nord, culla di una tra le più antiche dinastie nobiliari friulane; Strassoldo, oggi, è meta sempre più ricercata da un turismo colto e attento ai valori del bello e dell’ambiente. Smessi i panni del maniero già agli inizi del Cinquecento, il complesso castellano si è nel tempo trasformato in un delizioso ambiente urbano e naturale nel quale convivono e si fondono armoniosamente le suggestioni del passato e una natura che compenetra gli spazi un tempo serrati da mura massicce. Luogo dove tra leggende e arcani misteri e personaggi illustri, si evidenzia il legame duraturo nei secoli con la casa madre, l’Austria. Ne costituiscono una testimonianza relativamente recente il barone Franz Kuhn von Kuhnenfeld e Josef Venceslao Radetzky. Feldmaresciallo, il primo, avversario di Garibaldi a Bezzecca nella III guerra d’Indipendenza, nominato poi Ministro della guerra dell’impero austro - ungarico, si trasferì a Strassoldo dal 1891 al 1896 nell’attuale Villa Vitas – Kuhn. Era feldmaresciallo austriaco anche il più noto Radetzky, a lungo governatore del Lombardo Veneto che sposò Francesca Romana von Strassoldo - Gräfenberg, nella chiesetta gentilizia di San Nicolò, situata nel Castello di Sopra di Strassoldo.



“Conoscere Strassoldo – uno dei borghi più belli d’Italia”, questo il titolo del pregevole volume, è stato edito nel 2019 con il sostegno del Comune di Cervignano, in concomitanza dell'ingresso di Strassoldo nel prestigioso club e dei cinquant'anni di vita della Pro Loco “Amici di Strassoldo”. Pregevole, il libro, sia per la veste grafica sia per i numerosi saggi che trattano diversi aspetti della storia e della vita locale sia per l’apparato fotografico, in gran parte frutto della passione e della competenza tecnica di Igino Durisotti, che firma la copertina insieme ai curatori Antonio Rossetti e Michele Tomaselli. L’opera si pone anche quale imprescindibile fonte bibliografica per chi voglia affrontare lo studio della storia strassoldina. Vi si trova, infatti, una documentata ricostruzione della nascita dell’insediamento castellano unitamente alla pubblicazione dei più antichi atti conosciuti nei quali viene citato il nome di Strassoldo sia in quanto predicato del nobile Lodovico, nel 1208, sia come riferimento diretto al luogo, nel 1211, anticipando, così, e integrando le datazioni pubblicate da Vincenzo Joppi nel lontano 1879. Andato subito esaurito, il libro è stato ora ristampato con un contributo della Cassa Rurale FVG e sarà presentato, grazie alla generosa ospitalità del Comune di Udine, nell’elegante cornice della Sala Ajace, il prossimo giovedì 23 settembre alle ore 17.30. Oltre alla città che lo ospita e all’associazione “Cervignano Nostra”, l’evento si svolgerà sotto il patrocinio del Comune di Cervignano, del Club dei Borghi più belli d'Italia e del Consorzio per la salvaguardia dei castelli storici del Friuli Venezia Giulia. Nell’occasione si ricorderà Marzio Strassoldo. Presenta l'opera il giornalista Daniele Paroni. Accompagnamenti musicali della violinista Mariko Masuda. Prenotazione obbligatoria, chiamando lo 0432 1272589 o scrivendo a bcusm@comune.udine.it . Obbligo di green pass sopra i 12 anni.