Continua il tour del truck Io sono Friuli Venezia Giulia

Proseguono le tappe del truck “Io sono Friuli Venezia Giulia” per il “Winter tour” che toccherà diverse località sciistiche della regione con l’obiettivo di promuovere alcuni dei più importanti appuntamenti sportivi dell’inverno.

Dopo le prime uscite, con la Coppa Europa dal 10 al 14 gennaio a Tarvisio, da oggi a giovedì il truck accompagnerà il Gran Prix maschile organizzato dallo Sci Club Cai XXX Ottobre, mentre dal 4 al 6 febbraio sarà a Forni di Sopra con lo Sci Club 70 Trieste per il Trofeo Biberon.

Le successive soste del truck di promozione della regione sono in programma a marzo: il 3 e 4 sullo Zoncolan, per il Gran Prix femminile dello Sci Club Cimenti, dal 4 al 6 a Piancavallo per il Mondiale Master di sci alpinismo organizzato dal Comitato Transcavallo e ancora, il 12 e 13, sempre nella località sciistica pordenonese, lo Sci Club Panorama organizza la Coppa del Mondo di snowboard. L’ultima tappa fissata in calendario – al momento, ma la programmazione potrebbe subire delle variazioni con nuove date – dal 18 al 21 marzo è quella dello Sci Club Tarvisio per il GP Giovanissimi Tarvisio.

Il truck “Io sono Friuli Venezia Giulia” ospiterà premiazioni, cerimonie di apertura e chiusura, con l’obiettivo di coinvolgere sempre più il territorio per la promozione dell’enogastronomia locale e il merchandising del marchio “Io sono Friuli Venezia Giulia”, nel massimo rispetto delle normative previste dai protocolli per limitare la diffusione del Covid-19.

Il “viaggio” promozionale, supportato dalla Regione Friuli Venezia Giulia, sostiene i grandi eventi sportivi per incrementare l’indotto delle località montane, coinvolgendo gli operatori economici locali. A disposizione degli organizzatori, il mezzo consente anche di organizzare e allestire coreografie per cerimonie e manifestazioni. Inoltre, l’attività sui social che accompagna le uscite del truck consente di rilanciare gli appuntamenti e le località sciistiche, richiamando nuovi appassionati sulle piste e sui tracciati delle montagne del Friuli Venezia Giulia.