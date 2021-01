Conto alla rovescia per i Travel Media Award 2020

Manca meno di una settimana alla cerimonia dei “Travel Media Award 2020”, tra i più importanti riconoscimenti per il giornalismo, la fotografia e le trasmissioni televisive dedicate a viaggi e turismo, in cui la Bradt Guide Friuli Venezia Giulia tra le cinque finaliste nella categoria delle guide turistiche.

Il 25 gennaio alle 17.30 italiane ci si potrà collegare liberamente all’evento di proclamazione tramite il portale (per prenotare i biglietti): le categorie verranno giudicate da una giuria di giornalisti e professionisti del mondo del turismo a livello internazionale, utilizzando un sistema di punteggio consolidato e rigoroso per garantire che vengano premiati solo i migliori.

Il Friuli Venezia Giulia, in particolare, sfiderà le altre quattro concorrenti della categoria guide turistiche (Bradt Guides Slow Somerset, Curious Travel Guides Lost in Florence, Lonely Planet Saudi Arabia e Scozia Beyond the Bagpipes di Helen Ochyra) per strappare il primo posto del podio.

Pubblicata dalla più grande casa editrice indipendente di guide del Regno Unito, la Bradt Guide Friuli Venezia Giulia è prima guida turistica in lingua inglese interamente dedicata alla regione: a firma di Dana Facaros e Michael Pauls, era stata pubblicata nel luglio 2019 come il risultato di diversi viaggi degli autori, che avevano definito il Friuli Venezia Giulia come “un piccolo regalo pieno di tutto ciò che amiamo dell’Italia”.