“Contributi regionali per il miglioramento delle strutture ricettive” è il titolo del webinar in programma giovedì 21 aprile, a partire dalle 16, promosso da Confcommercio Fvg, Catt Fvg e Regione. L’iniziativa punta a informare le aziende in merito agli investimenti che potranno essere sostenuti a valere sull’articolo 59 (Contributi in conto capitale alle imprese turistiche) della legge regionale 21 del 2016.



Ai saluti introduttivi del presidente regionale di Confcommercio Fvg Giovanni Da Pozzo e del presidente del Catt Fvg Fabio Passon seguiranno l’intervento dell’assessore regionale alle Attività produttive e Turismo Sergio Bini e il contributo tecnico di Patrizia Verde, responsabile del procedimento Fondo Turismo.