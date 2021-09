Conversazione itinerante lungo il sentiero del Fontanone Barman

Si svolgerà domenica 5 settembre l’evento di restituzione degli esiti dei vari workshop di progettazione partecipata organizzati nell’ambito del progetto SMART - Small Museum Alliance Representing Territories finanziato dal Fondo Europeo per lo Sviluppo Regionale e dal programma Interreg Italia-Austria 2014-2020, che avrebbe dovuto svolgersi il 1 agosto e che era stato rinviato a causa del maltempo.



Si tratterrà di una conversazione itinerante lungo il sentiero che conduce al Fontanone Barman, uno dei simboli di Resia.



Durante la passeggiata, verranno proposte in anteprima alcune delle tracce audio che andranno a comporre la drammaturgia sonora del nuovo itinerario, insieme a interventi dal vivo dei conduttori e dei partecipanti. Un evento che vuole essere un ringraziamento a tutti i cittadini che hanno partecipato ai laboratori portando come dote preziosa i loro racconti, saperi, desideri e idee, e tutto ciò che li lega al territorio. E, al tempo stesso, un momento di condivisione del percorso fatto fin qui, per raccogliere feedback, impressioni, commenti dai veri protagonisti di questo progetto: i cittadini di Resia.



L’evento sarà condotto da Carlo Presotto e Paola Rossi, rispettivamente registra e drammaturga del Centro di Produzione Teatrale “La Piccionaia”.



La partecipazione all’evento è gratuita e su prenotazione pressol’Ecomuseo Val Resia:



Email ecomuseo@com-resia.regione.fvg.it