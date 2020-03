Coronavirus, interventi per turismo culturale e mare

La Regione, attraverso PromoTurismoFvg, sta predisponendo misure di prevenzione del calo turistico nel comparto culturale e balneare a seguito dell'emergenza Coronavirus. Dopo il successo dell'iniziativa "Scia gratis", che in due giorni ha fatto registrare in montagna oltre 100 prenotazioni e quasi 500 richieste di informazioni pervenute agli infopoint della Regione, PromoTurismoFvg sta mettendo a punto altre iniziative che possano incidere positivamente sulle visite e le prenotazioni nelle città d'arte e nelle località balneari del Friuli Venezia Giulia.

L'ente di promozione e gestione del turismo regionale, attraverso la sua controllata GIT - Grado Impianti turistici, ha già deliberato la riduzione dal 20 al 5 per cento della caparra confirmatoria richiesta agli operatori dell'Isola del sole sulle prenotazioni degli ombrelloni per la prossima stagione estiva. In questo modo si è inteso dare un immediato segnale agli operatori preoccupati per l'andamento dei flussi turistici.

Per le città d'arte e per tutta l'offerta relativa al turismo culturale, invece, è allo studio una promozione legata all'acquisto della FVGCard, il pass nominativo della durata di 48 ore, 72 ore o 7 giorni (dal primo utilizzo) e che consente di entrare gratuitamente nelle strutture convenzionate e di fruire di speciali sconti.