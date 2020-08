Correre in mezzo alla natura a due passi dalla città. A farci scoprire questo tracciato triestino è l'ambassador di PromoturismoFvg Linda Simeone.

E' un percorso adatto a corse leggere ma veloci, è sicuramente quello della Ciclopedonale Giordano Cuttur, con ingresso da Draga Sant'Elia. La ciclopedonale parte da via Orlandini a Trieste e arriva a Hreplje, in Slovenia; ha una lunghezza complessiva di 16 chilometri, ma è possibile iniziare anche da altri punti, variando il chilometraggio interessato. Io, per esempio, partendo da Draga Sant'Elia ho percorso solo 10 chilometri... Leggi il resto del racconto di viaggio

