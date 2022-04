Costa Crociere riparte da Trieste

La stagione 2022 di Costa Crociere a Trieste è partita oggi, mercoledì 20 aprile, con il primo scalo di Costa Deliziosa. La nave della compagnia italiana è arrivata in porto stamattina, alle 9 circa, per una minicrociera di tre giorni che visiterà Spalato e Bari.

Il debutto di Costa Deliziosa segna una grande novità rispetto allo scorso anno, ovvero la possibilità per gli ospiti in arrivo a Trieste di tornare a visitare la città in libertà, sia con le escursioni organizzate dalla compagnia, senza più la necessità della ‘bolla’ che preservava da contatti con l’esterno, sia in autonomia, scendendo dalla nave per conto proprio. La nuova normativa, entrata in vigore dall'1 aprile, si applica a tutte le destinazioni, fermo restando il rispetto di eventuali requisiti richiesti dalle autorità locali.

In totale, gli scali Costa a Trieste nel 2022 saranno 37. Costa Deliziosa tornerà a Trieste il 24 maggio, sempre nell’ambito di una minicrociera, questa volta di 4 giorni, diretta a Zara, Kotor (Montenegro) e Bari. Si tratterà di una ulteriore anticipazione dell’estate, in cui la protagonista sarà la Costa Luminosa, gemella di Costa Deliziosa. Dal 5 giugno al 6 novembre, Costa Luminosa sarà a Trieste tutte le domeniche, dalle 8 alle 17, per crociere di una settimana che visiteranno Dubrovnik, Kotor, Argostoli (Grecia), Corfù (Grecia), Brindisi e Zara oppure Spalato, a seconda delle settimane.

Dal 15 ottobre sino a fine anno, ogni sabato dalle 9 alle 17, tornerà Costa Deliziosa, che proporrà crociere di una settimana a Spalato, Kotor, Katakolon (Grecia), Atene e Bari.

A bordo delle navi Costa si potranno gustare i piatti e i menù creati appositamente per Costa da tre grandi chef di fama mondiale, Bruno Barbieri, Hélène Darroze e Ángel León, che permetteranno di esplorare le destinazioni anche attraverso il cibo. L’offerta di escursioni disponibili è stata ridisegnata per esplorare gemme nascoste e poco frequentate, e per godersi le tradizioni, i sapori e i colori più autentici.

Come nel caso delle escursioni a firma National Geographic Expeditions, realizzate in collaborazione con il Tour Operator Kel 12, che permettono di scoprire luoghi unici accompagnati da persone uniche. A Trieste sono previsti ben quattro tour alla scoperta della città, uno diretto a San Daniele, Udine e Cividale, una escursione alle grotte di Postumia e una a Lubiana.