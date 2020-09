Costa Deliziosa è arrivata a Trieste

E’ arrivata nel porto di Trieste, salutata con un tweet anche dal governatore Massimiliano Fedriga, Costa Deliziosa, la prima nave del gruppo a riprendere la navigazione. E’ ufficialmente iniziato, quindi, il conto alla rovescia per la prima crociera post-Covid, che salperà domenica 6 settembre per un tour lungo le coste italiane con tappe a Bari, Brindisi, Corigliano-Rossano, Siracusa e Catania.

Tutti gli ospiti della nave saranno sottoposti a tampone. Il test sarà gestito nell’ambito delle più ampie procedure prima dell’imbarco per stabilire se il singolo ospite è idoneo (o meno) a salire a bordo.

Il secondo itinerario è di Costa Diadema, che partirà il 19 settembre da Genova per fare scalo in magnifiche città d’arte e destinazioni balneari italiane nel Mediterraneo occidentale: Civitavecchia/Roma, Napoli, Palermo, Cagliari e La Spezia.

I due itinerari di Costa Crociere sono riservati solo agli ospiti italiani, in modo da garantire una ripartenza responsabile e nel massimo della sicurezza, vista la recente evoluzione dello scenario epidemiologico. Le partenze disponibili al momento sono il 6, 13, 20 e 27 settembre per Costa Deliziosa, in vendita sul sito web della compagnia (www.costacrociere.it) e nelle agenzie di viaggi.