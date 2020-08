Costa, tamponi per i crocieristi a Trieste

Costa Crociere conferma la partenza della prima crociera post-Covid dal porto di Trieste per il 6 settembre e annuncia che tutti gli ospiti della nave in partenza dal capoluogo giuliano, la Costa Deliziosa, saranno sottoposti a tampone.

Il test riguarderà tutte le navi del gruppo che torneranno progressivamente all’operatività e sarà gestito nell’ambito delle più ampie procedure prima dell’imbarco per stabilire se il singolo ospite è idoneo (o meno) a salire a bordo.

La Costa Deliziosa sarà la prima nave del gruppo a riprendere le crociere. Da Trieste, ogni domenica, fino al 27 settembre, partirà per un viaggio lungo le coste italiane con tappe a Bari, Brindisi, Corigliano-Rossano, Siracusa e Catania.

Ma, accanto a un'importante conferma, c’è anche uno slittamento. E’ quello della data di partenza dell’altro gruppo crocieristico che ha scelto Trieste come approdo, ovvero Msc. La nave Msc Magnifica avrebbe dovuto mollare gli ormeggi il 3 settembre per un viaggio nell’Adriatico e nell’Egeo, con tappe a Bari, Cofù, Olympia e Atene. La gran mole di disdette dei passeggeri, però, ha indotto la compagnia di Gianluigi Aponte a far slittare l’avvio delle crociere a inizio ottobre.