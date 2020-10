Italia zona rossa per il Regno Unito. Londra ha deciso di introdurre l'obbligo di quarantena per chi proviene dall'Italia, a partire da domenica 18 ottobre. Per i viaggiatori in arrivo da Paesi ad alto rischio di contagio, tra cui l'Italia, il governo britannico ha introdotto l’obbligo di isolamento cautelare di 14 giorni.

Il Regno Unito oggi registra oggi 18.980 contagi giornalieri di coronavirus e 138 vittime.