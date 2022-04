Cultura e turismo, con il Covid calo in doppia cifra

In un'ipotetica classifica dei settori più danneggiati dalla pandemia, tra i primi posti, purtroppo, bisognerebbe segnalare il comparto culturale e turistico. Infatti, nel 2020 il settore cultura ha perso il 35 per cento dei ricavi e il 44 per cento del fatturato, mentre quello del turismo ha lasciato sul campo il 29 per cento dei ricavi e il 32 per cento del fatturato. Lo ha sottolineato Serena Mizzan, presidente (riconfermata) della Federazione Cultura Turismo Sport di Confcooperative Fvg nel corso dell’Assemblea del settore, tenutasi a Trieste, che raggruppa 67 imprese con 6.288 soci. I ricavi complessivi superano i 18,4 milioni di euro contribuendo a creare 4.705 posti di lavoro.

Un pacchetto economico consolidato e ben inserito nel Cluster regionale Cultura e Creatività Fvg, presentato dal suo direttore, Sergio Calò, che ne ha sottolineato la composizione con oltre 5.000 aziende impegnate, per 31.000 occupati e 1.849 milioni di euro di fatturato (indotto escluso).

"Nel corso della pandemia, ci siamo fermati e siamo ripartiti più volte – ha detto Mizzan -. Ora speriamo sia la volta buona. Le nostre cooperative sono pronte a offrire servizi agli utenti in piena sicurezza, con ottimismo e voglia di affrontare il cambiamento e l’innovazione che i tempi richiedono, anche riprendendo a sperimentare e investire".

Dopo i saluti del presidente regionale di Confcooperative, Daniele Castagnaviz, all’Assemblea hanno portato il loro contributo anche: Matteo Spadoni, studioso di Experience Economy; Fabio Millevoi, direttore di Ance Fvg e Futurista; Irene Bongiovanni, presidente nazionale della Federazione Cultura Turismo Sport, di Confcooperative.