Da Aquileia a Grado in bici

Da Aquileia a Belvedere in margine alla Laguna, lungo la Ciclovia AlpeAdria, con arrivo a Grado, escursione sull'isola d'Oro e ritorno. Questo è il programma che l'Asd Ciclo Assi Friuli propone per domenica 27 giugno. Una pedalata per tutti, grandi, piccoli, famiglie, pedalatori esperti e principianti, con bicicletta funzionante e dotata degli indispensabili accorgimenti di sicurezza; è consigliato l'uso del casco.

Il ritrovo è ad Aquileia, in piazza San Giovanni dalle 9. Dopo le iscrizioni e gli adempimenti in ottemperanza dell'emergenza sanitaria, alle 10 tutti in sella per raggiungere la Ciclovia Alpe Adria e pedalare verso la laguna. Tragitto sicuro e senza difficoltà in uno scenario di particolare suggestione. Raggiunta Grado (piazza Carpaccio) ci sarà tempo per libere escursioni sull’isola, tra il porto, le caratteristiche stradine e l'elegante lungomare. Alle 13 si riprende a pedalare (è prevista una sosta rinfrescante e corroborante in località Belvedere); ritornando verso Aquileia ci sarà l'occasione di ammirare testimonianze di storia di questa Città.

Si potrà trascorrere una bella mattinata d'estate in compagnia di amici e turisti, tra natura, panorami, storia e cultura nell'ottica di un turismo slow, che non è solo una moda, ma anche un'esigenza nel rispetto della natura, dell'ecologia e del risparmio energetico. La pedalata si concluderà con un brindisi per suggellare, complice la bici, nuove amicizie. "Chi pedala ha tanti Amici" è lo slogan della Asd Ciclo Assi Friuli che organizza.

Iscrizioni online; mail: cicloassifriuli@gmail.com. Info 335 7760496