Nell’ambito della manifestazione enogastronomica “Sapori del Carso”, domenica 1 novembre la cooperativa Curiosi di natura propone dalle 9.30 alle 13 l’escursione “Da Duino al Monte Ermada alla grotta del Mitreo”, su un percorso e contenuti diversi rispetto a quelli di questa estate. Con la naturalista Barbara Bassi e la guida turistica Rina Anna Rusconi.



L’uscita si svolge nel rispetto delle norme anti-covid vigenti, con particolare riferimento all’uso delle mascherine e del distanziamento di sicurezza tra le persone. Una facile escursione sulle pendici del Monte Ermada, tra scotani dai colori fiammeggianti e rocce carsiche, fino alla grotta del Mitreo. Qui verrà illustrato il tempio del Dio Mitra, un culto dell’Asia Minore diffuso nell’antica Roma e unico esempio di tempio costruito in una grotta naturale.



Un percorso di 6,5 km su strade sterrate, su un dislivello di 150 m, con la salita concentrata nei primi 2 chilometri. Seguirà la possibilità di gustare i piatti di “Sapori del Carso” presso i ristoratori convenzionati, con un buono sconto del 10%. Ritrovo alle ore 9.10 davanti al Conad Gran Duino (ex Bar Bianco), raggiungibile con i bus n. 44 da Trieste e n. 51 dell’APT di Gorizia.



Quote di partecipazione: 10 euro gli adulti; 5 i minori di 14 anni; gratis i minori di 6 anni. È richiesta la prenotazione alla mail curiosidinatura@gmail.com o al cell. 340.5569374.

Altre informazioni sul sito www.curiosidinatura.it

L’iniziativa è realizzata in collaborazione con l’SDGZ-URES (Unione regionale economica slovena – Slovensko deželno gospodarsko združenje) e “Sapori del Carso”.