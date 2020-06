Da Lusevera alla ricerca dei Musei del territorio con l’App Mismotur

A Lusevera riapre al pubblico il Museo etnografico visitabile dal giovedì alla domenica con orario continuato dalle 10:30 alle 17:30. Il Museo fa parte della rete Mismotu che coinvolge le realtà museali di Prossenicco, San Pietro al Natisone e Masseris nelle valli del Natisone e di Stolvizza nel comune di Resia. Novità di quest’anno è la possibilità di scaricare dal sito www.museoluseverabardo.it l’applicazione per dispositivi android “Mismotur”, che darà la possibilità di vincere un premio per chi visiterà i musei della rete. L’App consente di registrare il QR code posto all’uscita di ciascun museo. Così, una volta “catturati” cinque musei, si mostrerà il risultato all’operatore che consegnerà il premio. Oltre a questo il Museo di Lusevera dà la possibilità di informarsi sulla rete di sentieri della valle del Torre, sulle tradizioni e costumi locali e ha in programma una serie di iniziative culturali che animeranno Lusevera nel periodo estivo.