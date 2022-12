Da mercoledì 7 dicembre piste aperte a Pramollo

S'inaugura mercoledì 7 dicembre la stagione sciistica 2022/23 del comprensorio Nassfeld Pramollo, al confine tra Carnia e Carinzia, comodamente raggiungibile in 15 minuti da Pontebba. Passo Pramollo e parte degli hotel e dei locali del comprensorio si trovano, infatti, in territorio italiano. Un dato che rende la località, fin dagli Anni ’80, particolarmente attraente per gli appassionati della nostra regione e del vicino Veneto.

Il gradimento di cui gode la località – oltre alla vicinanza – è dovuto all’eccezionale scelta e varietà delle piste (110 chilometri complessivi serviti da ben 30 impianti) e all’alta qualità dei servizi e dell’ospitalità: elementi che hanno permesso di emergere nella Top Ten dei comprensori austriaci secondo diverse piattaforme di valutazione.

Le società che gestiscono gli impianti di risalita di Nassfeld nanno investito oltre 3,5 milioni di euro in tecnologie per il risparmio di energia e incremento dell’efficienza. Minori attese alle casse automatiche e ancora maggiore garanzia di neve, sono possibili grazie all’impiego di attrezzature per le piste di ultima generazione (incluso misuratori GPS dell’altezza della neve). Va, inoltre, ricordato che tutta l’energia impiegata per il funzionamento del comprensorio proviene da fonti rinnovabili.

Prezzi degli skipass, condizioni meteo, elenco degli impianti in funzione e utili informazioni sulle offerte, sui vantaggi per famiglie e bambini e su tutti i servizi di Nassfeld Pramollo sono disponibili sul sito www.nassfeld.at

E' il momento del grande sci e salire a Nassfeld per questo ponte di dicembre è l’ideale.