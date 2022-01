Da oggi sulle piste serve l'assicurazione

Con il nuovo anno, scatta anche un’importante novità per gli amanti delle discese sulla neve. In base all’art.30 del Dlgs n.40/2021, infatti, il cliente che utilizza le piste di sci alpino deve possedere un’assicurazione in corso di validità che copra la propria responsabilità civile per danni o infortuni causati a terzi.

PromoTurismoFvg dà la possibilità di acquistare assieme allo skipass la polizza assicurativa Snowcare, con validità giornaliera o plurigiornaliera (3 euro/giorno), protegge sé stessi e tutela anche per eventuali danni agli altri. E’ pensata per tutti gli amanti dello sci e dello snowboard, amatori e agonisti, da soli o in gruppo e anche per i bambini.

C’è poi la formula Multisport legata agli skipass stagionali; la polizza è valida per un anno per tutti gli sport in tutto il mondo. Individuale costa 46 euro, ma può essere personalizzata con la versione per la famiglia a 93 euro.

Le assicurazioni sono acquistabili alla cassa insieme allo skipass oppure online cliccando qui