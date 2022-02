Per “Piacevolmente Carso”, domenica 27 febbraio dalle 9.30 alle 13 la cooperativa Curiosi di natura propone l’escursione “Da Sgonico alla Grotta dell’Orso”. Un facile percorso naturalistico tra boscaglie e prati carsici, tra le prime fioriture di crochi ed ellebori. Si raggiungerà la Grotta dell’Orso, dall’imponente volta di ingresso e al cui interno furono trovati resti di orsi delle caverne e di insediamenti umani del neolitico. Con le spiegazioni delle guide di Curiosi di natura Barbara Bassi e Annelore Bezzi, e letture a tema a cura di Maurizio Bekar.



Percorso di 8 km, su un dislivello di 60 metri. Ritrovo alle ore 9.10 nella piazza del municipio di Sgonico (raggiungibile da Trieste con i bus 44 e poi 46).

Per la stagione di primavera, il 13 marzo seguirà l’escursione dalle 9.30 alle 13 da Trebiciano alla spettacolare dolina di Orlek, nell’immediato oltreconfine sloveno.



Costi: interi 10 euro; 5 i minori di 14 anni, gratis i minori di 6. E’ richiesta la prenotazione alla mail curiosidinatura@gmail.com o al cell. 340.5569374. Altre informazioni sul sito www.curiosidinatura.it



“Piacevolmente Carso” ha il contributo della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia e PromoTurismoFVG, il patrocinio di PromoTurismoFVG, AITR (Associazione Italiana Turismo Responsabile), Banca Etica, Ue.Coop (Unione Europea delle cooperative) ed è in collaborazione con l’URES-SDGZ (Unione Regionale Economica Slovena), “Sapori del Carso”, i GIT (Gruppi di Iniziativa Territoriale) di Banca Etica di Trieste-Gorizia e Udine.