Per “Piacevolmente Carso”, a chiusura della stagione invernale e in anteprima di quella di primavera, domenica 13 marzo la cooperativa Curiosi di natura propone una passeggiata dalle 9.30 alle 13.30 da Trebiciano alla spettacolare dolina di Orlek, in Slovenia. Vicina a Sesana, profonda 100 metri, larga 250 e dalle pareti a picco, è stata dichiarata “monumento naturale” dall'Unione Internazionale per la Conservazione della Natura.



Un percorso quasi interamente in piano, in parte tra boschi ancora spogli tra cui spicca il giallo dei cornioli in fiore. Sul fondo della conca di Orlek cresce invece un bosco di carpini bianchi, e tra le rocce coperte dal muschio spiccano le fioriture precoci del bosco di dolina.



Un facile itinerario di 7,5 km, su un dislivello di soli 100 metri. Sono consigliate scarpe da trekking o con suole antiscivolo.



Ritrovo alle 9.10 nello spiazzo vicino al cimitero di Trebiciano (bus n. 51 da Trieste). Costi: interi 10 euro; 5 i minori di 14 anni, gratis i minori di 6. E’ richiesta la prenotazione alla mail curiosidinatura@gmail.com o al cell. 340.5569374. Altre informazioni sul sito www.curiosidinatura.it



“Piacevolmente Carso” ha il contributo della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia e PromoTurismoFVG, il patrocinio di PromoTurismoFVG, AITR (Associazione Italiana Turismo Responsabile), Banca Etica, Ue.Coop (Unione Europea delle cooperative) ed è in collaborazione con l’URES-SDGZ (Unione Regionale Economica Slovena), “Sapori del Carso”, i GIT (Gruppi di Iniziativa Territoriale) di Banca Etica di Trieste-Gorizia e Udine.