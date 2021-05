Martedì 4 maggio, alle 18, online sui canali social di Duinobook-Aurisina/Trieste/Terracina/Ravenna, è in programma la conferenza 'Storie di pietre e di Roma'.

Introdotti dal Presidente del Gruppo Ermada Flavio Vidonis, Massimo Romita interverranno da Trieste la Soprintendente per l’archeologia, le belle arti e il paesaggio del FVG, Simonetta Bonomi e l’Archeologa Paola Ventura, da Terracina il Sindaco Roberta Tintari, l’Assessore alla Cultura, Barbara Cerilli e il Direttore del Museo Città di Terracina Ilaria Bruni da Ravenna l’Assessore con delega alla Cultura, Elsa Signorino e l’Arch. Alessandra Manara - Direttore del Mausoleo di Teodorico e del Palazzo di Teodorico.



Un percorso ideale attraverso le meraviglie della nostra Italia, da Trieste a Terracina, passando per Aquileia e Ravenna, legate dalla storia delle Pietre di Aurisina e di Roma.

Un incontro tra luoghi diversi, ma uniti dalla storia, di Roma, che ha caratterizzato luoghi e simboli del territorio. Luoghi legati alle Pietre un percorso di storia, archeologia e architettura attraverso le parole di importanti personaggi che si occupano della valorizzazione dei luoghi della nostra Italia.