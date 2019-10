Da Udine a Fanna Cavasso con il treno 'Sapori d'autunno'

Dopo il successo del treno dedicato all’arte al mosaico, proseguono gli appuntamenti lungo la Pedemontana con un treno storico (locomotiva diesel d'epoca e carrozze degli anni '30 "Centoporte"), interamente dedicato ai sapori dell’autunno. Il treno partirà domenica 6 ottobre da Udine (ore 9.27), con fermate a Gemona del Friuli (9.54), Cornino (10.55), Pinzano (11.14) e arrivo a Fanna-Cavasso alle ore 12.00. Dalla Stazione con servizio gratuito di bus navetta i viaggiatori saranno condotti alla vicina Cavasso Nuovo in occasione della tradizionale “Festa d’Autunno”.



La manifestazione che, giunta alla 7^ edizione, coinvolge l’intero paese con oltre cento espositori di prodotti tipici e artigianali, ha come protagonista il presidio slow food “Cipolla Rossa di Cavasso Nuovo” che insieme alla Cipolla Rosa di Castelnovo del Friuli, rappresentano uno dei fiori all’occhiello del territorio pedemontano. Diversi gli stand dei produttori di Cipolla Rossa presenti lungo le vie del paese, così come i piatti proposti per valorizzare questo presidio slow food: zuppa di cipolla con formaggio e/o pepe, frico e salame all'aceto con cipolla rossa e polenta, panino con pastin e cipolla rossa, anelli di cipolla. Ma non solo cipolla! Da non perdere la Pitina, altro presidio e prodotto IGP, gli gnocchi, la crema, le patate fritte e le focacce di zucca, nonché la birra artigianale prodotta in loco.



Oltre agli stand, molto ricco il programma della manifestazione che darà ai viaggiatori la possibilità di visitare il Museo dell’Emigrazione e molteplici mostre allestite per l’occasione: “Sogni di latta e di cartone – Tabelle pubblicitarie italiane 1900-1950” (aperta presso il Palazat), "Modellismo" un’esposizione di modellismo di auto e treni, presso la sala del Centro Parrocchiale e la mostra fotografica “Le quattro stagioni della Val Cellina”. Alle ore 14.00 “Ospedale dei pupazzi” intrattenimento per bambini a cura del S.I.S.M. di Udine, da non perdere la “gara dei boscaioli” e per i più piccoli il giro con il Trenino della Valcellina o la carrozza trainata da cavallo. I viaggiatori potranno pranzare presso i diversi punti di ristoro che proporranno i piatti della tradizione lungo le vie del paese.



Lo spostamento dalla Stazione di Fanna Cavasso alla manifestazione sarà garantito con servizio gratuito di bus navetta, a cura di ATAP Pordenone. Partenza dalla Stazione di Fanna-Cavasso alle oe 17.00 e arrivo a Udine alle 19.25. Biglietti già in vendita in tutti i canali Trenitalia: www.trenitalia.it, biglietterie e agenzie di viaggio abilitate. Tariffe: Adulti € 10 andata/ritorno, Ragazzi (4-12 anni), € 5, Bambini (0-4 anni) gratis se accompagnati da un adulto pagante. Informazioni sul programma turistico: IAT Sacile 0434 737292 - IAT Maniago 0427 709063.