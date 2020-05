Dal 1° giugno si ritorna in cima al Lussari

In cima al Friuli Venezia Giulia anche d’estate: dal 1° giugno si potrà raggiungere nuovamente il Lussari in telecabina. L’impianto riaprirà al pubblico lunedì, inaugurando così la stagione più calda, e fino al 13 settembre sarà possibile salire sulla vetta di Tarvisio nel completo rispetto delle normative, con carico dimezzato - al massimo tre persone a cabina per corsa - distanziamento tra i viaggiatori, finestre aperte e obbligo dell’utilizzo di mascherina a bordo. Il servizio riparte con l’orario dalle 9 alle 17.15 nei giorni feriali, mentre le domeniche e festivi dalle 8.30 alle 18.15. Il calendario, pubblicato sul sito di PromoTurismoFVG - sezione Promotur (www.promotur.org/Montagna-estate/Tarvisio/Calendario-aperture), prevede anche le aperture notturne nei venerdì del 7, 14, 21 e 28 agosto, con corse “no stop” fino alle 23.00 (ultima salita/discesa 22.45).



Confermate per il 2020 anche le tariffe: andata e ritorno 14 euro per il biglietto intero (10 euro la corsa singola), 10,50 euro per il ridotto (7,50 la singola corsa) e la categoria baby viaggia gratis (dal 2013 in poi, sul sito tutti i dettagli delle offerte). Inoltre il ticket per la notturna dopo le 17.00 verrà scontato del 50 per cento, dunque avrà un costo pari a 7 euro.



In vista della totale riapertura degli impianti, PromoTurismoFVG ha pensato ad alcune nuove proposte per offrire ai visitatori l’opportunità di godere al massimo delle cime anche nel periodo estivo attraverso un paio di carnet. L’“abbonamento estivo”, una replica dell’abbonamento No-Ski invernale, ma in versione estiva, che prevede un abbonamento di 10 corse utilizzabili nell’arco dell’intera stagione estiva sugli impianti di risalita del Friuli Venezia Giulia e disponibile in due versioni: Gold, valido su tutti gli impianti della regione, e Silver, valido su tutti gli impianti esclusa la telecabina del monte Lussari. Sarà previsto anche un “Giornaliero Sport”, un biglietto nominativo valido per l’intera giornata di emissione, al costo di 18 euro, pensato per chi pratica mtb e sport di volo per consentire più risalite nell’arco della stessa giornata.