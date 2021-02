Dal 10 febbraio obbligo di tampone per entrare in Austria

Se la Slovenia ha fatto dietrofront sulle restrizioni per l'ingresso nel Paese di studenti e transfrontalieri, l'Austria, al contrario, conferma le nuove limitazioni che saranno in vigore da mercoledì 10 febbraio.

In base al regolamento attualmente in vigore, l'ingresso senza restrizioni è possibile solo per le persone provenienti direttamente da Australia, Finlandia, Grecia, Islanda, Giappone, Nuova Zelanda, Norvegia, Singapore, Corea del Sud e Vaticano e, che nei 10 giorni precedenti l’ingresso, abbiano soggiornato esclusivamente in uno di questi Paesi.

Registrazione elettronica. Tutte le persone che entrano in Austria dall'Italia sono obbligate a registrarsi nel sistema elettronico Pre-Travel Clearance(PTC) prima dell'ingresso. Il modulo elettronico di registrazione PTC è disponibile in tedesco e inglese. Le persone che entrano in Austria sono obbligate a presentare la conferma elettronica o stampata della registrazione avvenuta. Solo chi non disponde delle tecnologie necessarie puà, in via del tutto eccezionale, compilare e utilizzare il modulo in forma stampata in inglese.

Obbligo della quarantena. Le persone che entrano in Austria dall'Italia devono iniziare immediatamente una quarantena della durata di dieci giorni. E’ possibile interrompere anticipatamente la quarantena con un test PCR o un test antigenico negativo da effettuarsi non prima del quinto giorno. I costi del test sono a proprio carico. Qualora l’uscita dal territorio austriaco avvenga entro i dieci giorni, la quarantena può essere interrotta anticipatamente. In questo caso è necessario limitare al minimo il rischio di contagio.

A partire dal 10 febbraio per l'ingresso in Austria serve un certificato medico (tedesco o inglese) che confermi il risultato negativo di un test PCR o antigenico per la SARS-CoV-2. Se tale certificato non può essere presentato, tale test deve essere effettuato entro 24 ore dall'ingresso. Permane l'obbligo di quarantena di dieci giorni a partire dal giorno di ingresso. La quarantena può essere terminata anticipatamente a partire dal quinto giorno effettuando un test PCR o antigenico negativo.

Esclusivamente per i seguenti gruppi di persone è possibile l'ingresso con il test, senza obbligo di quarantena:

-operatori umanitari

-persone che entrano nel paese per motivi professionali (compresi, ad esempio, gli assistenti 24 ore su 24, ma non i pendolari abituali)

-un accompagnatore nell'ambito dell'ingresso per motivi medici

-persone che entrano in Austria per adempiere a un obbligo imposto da un tribunale o dalle autorità, come ad esempio l'esecuzione di citazioni a comparire in udienza

-diplomatici accreditati in Austria con una carta di legittimazione.

Queste persone sono tenute a presentare un certificato medico (inglese) che conferma un test PCR o antigenico negativo per la SARS-CoV-2 effettuato non più di 72 ore prima dell’ingresso. Se non è possibile presentare un certificato medico, va immediatamente iniziata una quarantena di dieci giorni (a domicilio).

L’ingresso senza restrizioni è consentito ai cittadini austriaci e alle persone soggette all'assicurazione sanitaria obbligatoria in Austria e alle persone che sono in possesso di una impegnativa da parte di un ospedale austriaco per motivi medici particolarmente degni di considerazione, per ottenere in Austria prestazioni mediche assolutamente necessarie. Al momento dell'ingresso deve essere esibita una conferma (tedesco o inglese) riguardo alla necessità di usufruire del servizio medico. Queste persone sono soggette all'obbligo di registrazione di cui sopra.

Eccezioni: non serve né la registrazione elettronica, né la quarantena o il test Covid, in caso d'ingresso per motivi famigliari imprevedibili, non rinviabili e degni di particolare considerazione, come casi gravi di malattia, decessi, funerali, nascite, nonché l'assistenza a persone bisognose di sostegno in caso di emergenza (sono invece soggetti alle restrizioni di cui sopra gli eventi importanti in ambito famigliare che possono essere pianificati, come per es. matrimoni, battesimi, feste di compleanno o la visita non abituale di un partner); ingresso per il mantenimento della circolazione delle merci e delle persone; ingresso per motivi impellenti di cura di animali o per misure necessarie ai fini agricoli e forestali; ingresso in occasione di un viaggio/volo di trasferimento professionale o ingresso nell'interesse della Repubblica d'Austria; transito attraverso l'Austria senza scalo, anche in caso d´interruzioni strettamente indispensabili; equipaggio di un viaggio/volo di rimpatrio, compresi i membri del servizio di pubblica sicurezza che viaggiano con loro; ingresso di passeggeri di veicoli di soccorso e di veicoli di servizio pubblico; ingresso di persone provenienti dall'Austria che attraversano il territorio straniero senza fermarsi per raggiungere la loro destinazione in Austria.

Dal 10 febbraio i pendolari per motivi di lavoro, per motivi di studio (scuola o università), per motivi familiari o per visitare il compagno/la compagna, con il quale/la quale sussiste una stabile relazione, devono essere in possesso di un certificato medico che confermi un test PCR o antigenico negativo per la SARS-CoV-2 per entrare in Austria.

Se il certificato non può essere presentato, tale test deve essere effettuato immediatamente e in ogni caso entro 24 ore dopo l'ingresso. Il test per queste persone ha una validità di 7 giorni dalla data in cui è stato effettuato. E' previsto l'obbligo di registrazione nel sistema PTC. I dati registrati dovranno essere sempre aggiornati in caso di modifiche sopraggiunte. Tale registrazione dovrà avvenire sempre dopo ogni test effettuato.

In Austria, lo ricordiamo, è in vigore il lockdown che vietano di lasciare la propria abitazione se non per evitare un pericolo immediato per la vita, l'incolumità fisica o la proprietà, l'assistenza a persone bisognose e l'adempimento degli obblighi familiari; per necessità essenziali della vita quotidiana; motivi di lavoro o di formazione ricreazione fisica e mentale (ad es. sport individuali, passeggiate); appuntamenti ufficiali e giudiziari non rinviabili.

Tutti gli esercizi di ristorazione sono chiusi, con la possibilità di asporto. I negozi sono chiusi a eccezione di alimentari e farmacie. Gli alberghi sono aperti solo per viaggi di lavoro, non per soggiorni a scopo turistico. Gli eventi sono vietati e le istituzioni culturali rimangono chiuse.