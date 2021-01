Dal mare al Carso, lungo la ciclopedonale Cottur

Con l'ambassador di PromoturismoFvg Michele Castro oggi andiamo alla scoperta della ciclopedonale Cottur, un percorso unico nel suo genere, che dal centro di Trieste porta fino al confine con la Slovenia, a Draga Sant’Elia.

Anni fa un amico triestino mi disse: "Trieste non è una città per cicloamatori. Ci sono troppe salite". Forse è vero. Ma per chi come me non è allenato, esistono anche le e-bike!

Così ne ho noleggiata una a poca distanza da piazza Unità d’Italia.

Mi trovo sul molo Audace. Trieste da qui sembra sdraiata sul Carso e, come un’elegante donna, prende il sole mentre si gode il panorama del golfo. Mi allontano dal mare e inizio a guadagnare quota. La Ciclopedonale Cottur - disegnata su una vecchia ferrovia asburgica - mi porta dritto al cuore del Carso triestino, pedalando anche a pochissimi metri dalla linea del confine con la Slovenia. È sorprendente la rapidità con la quale si passa dal traffico del centro alla tranquillità di un paesaggio di montagna... Scopri il resto del racconto

