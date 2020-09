Dal tramonto alla notte a Stolvizza di Resia

Escursione sul sentiero Ta lipa pot in compagnia della guida Andrea Sittaro e alle 18, al Belvedere "Roberto Buttolo", il concerto spettacolo "Dal tramonto alla notte..." a cura dell'Associazione Culturale "Parcè no?". Questo il programma ideato dall’Associazione Pro Loco “Pro Val Resia” di Resia e l’Ecomuseo Val Resia, per sabato 19 settembre 2020, con ritrovo alle 15.30 a Stolvizza. Al termine dell'escursione è previsto un aperitivo presso il locale “Ta Stara Butea".



I posti sono limitati ed è necessaria la prenotazione all’Ufficio IAT della Val Resia – tel. 0433 53534 / email proloco.provalresia@gmail.com