Dalla vita di un'alpinista, a Udine Silvia Metzeltin

Mercoledì 7 luglio l’alpinista, geologa, scrittrice e giornalista Silvia Metzeltin sarà a Udine per un incontro promosso e organizzato dalla Società Alpina Friulana. L’incontro, dal titolo “Dalla vita di un’alpinista”, parafrasando il celebre memoir di Julius Kugy, si terrà nella sala convegni del Centro culturale delle Grazie in via Pracchiuso 21 con inizio alle 18.30. Per partecipare è necessario registrarsi, secondo le disposizioni anti-Covid, all’indirizzo www.alpinafriulana.it/eventi/ (oppure in presenza direttamente all’incontro nel caso ci siano ancora posti disponibili).

Silvia Metzeltin Buscaini, classe 1938, autrice di “Alpinismo a tempo pieno”, “Geologia per alpinisti”, “Polvere nelle scarpe” ritorna in Friuli Venezia Giulia, che ha conosciuto e vissuto da studiosa in particolare sulle Alpi Carniche e poi sulle Giulie assieme a Gino Buscaini, scomparso nel 2002, con il quale ha formato una inossidabile coppia nella vita e nell’alpinismo. Insieme sono stati autori di volumi di ascensioni sulle Dolomiti e di libri sulla Patagonia, terra che Metzeltin ha studiato in 30 spedizioni e dove ha ripercorso le tracce del friulano Egidio Feruglio, uno dei primi studiosi delle Ande negli anni Trenta.

Socia onoraria del Club Alpino Italiano, membro del GHM in Francia e dell’OeAK in Austria, è stata docente a contratto di Storia della Montagna all’Università dell’Insubria. Ha difeso sul piano internazionale la libertà di accesso alle montagne del mondo e il riconoscimento delle donne nell’alpinismo.

Silvia Metzeltin ha collaborato a In Alto 100, l’annuario 2020 della SAF, ed è stata protagonista dei Giovedì dell’Alpina, la rassegna on line di incontri sulla montagna organizzati dalla Saf con la conferenza “Alpinisti e Scienze della Terra", in dialogo con Costanza Del Gobbo, che è possibile rivedere a questo link

L'incontro avviene nell'ambito del progetto "Una montagna di cultura" sostenuto da Regione, Fondazione Friuli e Comune di Udine.