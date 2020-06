Dalle Alpi un Grazie senza confini

Sono stati circa 150 i medici e gli infermieri ospitati gratuitamente il primo weekend di giugno a Ceresole Reale (Piemonte) in segno di gratitudine per la loro dedizione nel lavoro di contenimento della pandemia da Coronavirus. Le immagini dei volti finalmente rilassati dei sanitari, tra un’escursione a piedi e una in MTB fra le montagne del Parco Nazionale del Gran Paradiso, hanno fatto il giro dei più importanti telegiornali nazionali.



Per far fronte al numero molto maggiore di richieste pervenute, Ceresole Reale si è attivata con successo per ampliare l’iniziativa. Oltre ad altre realtà del Piemonte e della Valle d’Aosta (dalla val Ferret alla Val Sesia, dove i sanitari saranno ospiti nelle prossime settimane), attraverso l’associazione Alpine Pearls si sono unite all’iniziativa anche due località delle Alpi Orientali, Forni di Sopra (Friuli) e Mallnitz (Carinzia).



“Siamo molto felici di supportare questo bel progetto e di poter regalare ad altri medici e infermieri reduci da settimane difficilissime qualche momento di serenità in montagna” – spiega il. “La nostra associazione, che raccoglie oltre 20 località di Italia, Austria, Slovenia, Svizzera e Germania impegnate a promuovere il turismo sostenibile, è come una grande famiglia e il costante scambio di idee e progetti anche transnazionali è uno dei nostri punti di forza. Lingua, potenzialità economiche e a volte anche mentalità possono essere diverse, ma ci unisce il senso di appartenenza al territorio delle Alpi, un patrimonio da valorizzare e preservare per le generazioni future.”Fra le prime località ad aderire all’iniziativa“Abbiamo accolto l’invito senza indugio” - spiega– e insieme alle strutture ricettive della località stiamo definendo quello che sarà il fine settimana di settembre dedicato agli operatori sanitari: non solo ospitalità alberghiera o extra alberghiera ma anche servizi e escursioni con partecipazione gratuita, per regalare momenti piacevoli con la bellezza delle nostre montagne e con i nostri gustosi piatti tipici.”Particolarmente significativa, soprattutto dopo alcune polemiche delle scorse settimane sulla ritardata riapertura dei confini fra Austria e Italia, l’adesione della Perla di Mallnitz, in Carinzia. “La nostra località” – spiega, coordinatore del gruppo di operatori turistici Alpine Pearls di Mallnitz – “è un gioiello incastonato fra le montagne del Parco Nazionale Alti Tauri e negli ultimi anni sempre più turisti italiani vengono a farci visita, soprattutto in estate, per una vacanza di trekking, MTB o semplicemente relax nella natura. Siamo molto felici di poter aderire a questa iniziativa, convinti dell’amicizia fra i due paesi e dell’importanza di darsi una mano a vicenda, soprattutto nei momenti di difficoltà.. “E' stata una bella iniziativa partita e promossa dalle realtà turistiche del nostro comune” ci dice, sindaco di Ceresole Reale, gestore di uno dei ristoranti che ha messo a disposizione dei sanitari la propria struttura.“Questa iniziativa è nata per dire #Grazie a chi si è prodigato per contenere la pandemia. Ora siamo noi a dover dire #Grazie a chi è venuto qui da noi e ci ha regalato un pensiero, una recensione, un ringraziamento pubblico... Così non vale. I #Grazie diventano troppi.#Grazie a chi tra noi a Ceresole Reale si è messo a disposizione. #Grazie a chi ha risposto dalle Alpi, dalla Val Ferret in valle d'Aosta alla Valsesia impegnata questa settimana e poi dalle località Alpine Pearls di Forni di Sopra e Mallnitz, che generosamente si sono aggiunte a noi per dire #Grazie".