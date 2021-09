Dante, guida alla verità: si intitola così l'appuntamento dedicato a Durante Alighieri, nel 700° anniversario della sua scomparsa, in programma domenica 13 settembre organizzato da Itineraria. Dante viene a mancare nella notte tra il 13 e il 14 settembre 1321.



Inaugura così il progetto con la preghiera più sentita e affettuosa, che la comunità possa dedicare coralmente al Poeta in quel giorno, la lettura del suo capolavoro, anche preceduta da una santa messa. Alla Lectura Dantis partecipano tutti i cittadini che si sono resi disponibili.



Quale luogo simbolo per la Lectura è stato scelto l’Oratorio della Purità di Udine, perché spazio intimo e raccolto, adatto per ascoltare e riflettere, soprattutto ideale perché intitolato alla Vergine, alla quale Dante guarda durante il suo pellegrinaggio e a Maria il Poeta dedica anche il canto di chiusura del suo capolavoro, la Preghiera di San Bernardo, che inizia con le parole ineguagliabili: Vergine madre, figlia del tuo figlio, / umile e alta più che creatura, / termine fisso d’etterno consiglio.



Ritrovo alle 7.30 alla Cattedrale di Santa Maria Annunziata, Dantis Poetae Transitus, Santa Messa, Letture dall'Apocalisse e dalla lettera di Papa Francesco dedicata a Dante.Soprano Lucia Carolo, all'organo Giulia D'Andrea. Officia Monsignor Luciano Nobile.All'Oratorio della Purità, dalle ore 8.20, Lectura Dantis, Lettura integrale della Commedia, Un coro di voci della comunità rende omaggio al Divin Poeta.INGRESSO LIBEROEvento organizzato secondo le normative sanitarie vigenti.