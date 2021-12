Decolla la stagione sciistica, ma con nuove regole da seguire

La stagione sciistica in Fvg, cmplici le abbondanti nevicate, è decollata e procede a pieno ritmo. Le misure prese dovrebbero garantire la totale sicurezza per operatori e turisti e allontanare il rischio di ulteriori blocchi. Per gli amanti della neve, però, le novità riguardano anche le nuove regole che dovranno essere rispettate in tutti i comprensori sciistici. Entrerà in vigore, infatti, dal 1° gennaio il decreto 40 sulle “Norme di comportamento degli utenti delle aree sciabili”.

Le nuove regole sono sostenute dal lavoro dell’Associazione “Il Sorriso di Matilde Onlus”, nato nel 2014 a seguito dell’incidente in cui è rimasta vittima la piccola Matilde De Laurentiis, travolta durante una lezione di sci. Tra le principali novità ci sono vari obblighi, tra i quali l’assicurazione contestuale da stipulare all’acquisto del biglietto per l’accesso alla pista, l’utilizzo del casco anche per chi ha superato i 14 anni, sia nella pratica dello sci alpino sia in quella dello snowboard, da indossare in tutte le aree compresi i percorsi fuori pista, e l’obbligo, a carico dei gestori delle aree sciabili, d’installare un defibrillatore semiautomatico.



Inoltre, anche gli. “Purtroppo – spiega, presidente del(Corpo nazionale del soccorso alpino e speleologico) Servizio regionale Fvg -, nel nostro Paese servono vere norme per fare prevenzione. Invece, dovrebbe bastare avere buon senso e usare il cervello”. Persino chi vuole fare una semplice escursione con le ciaspe dovrà dotarsi dell’Artva.- “Negli ultimi 15 anni – continua il presidente – quello che era uno ‘sport’ di nicchia è diventato di moda e hanno cominciato a praticarlo anche persone senza esperienza. Ancora di più. Gli appassionati che magari sono abituati a fare passeggiate in estate, credono che uscire con la neve sia la stessa cosa e le ciaspe sono uno strumento facile da usare ed economico, a meno che non si scelgano modelli all’ultima moda, che possono costare anche 1.500 euro”.. “Infatti – spiega Buricelli -, da una stagione all’altra l’ambiente si trasforma completamente e una situazione che potrebbe sembrare tranquilla e sicura può nascondere sotto la neve pericoli oggettivi. E’ il nostro comportamento che può fare la differenza. Il pericolo causato dai fenomeni naturali si può trasformare in vero rischio in presenza del fattore umano, cioè del nostro comportamento”.“In realtà – spiega il presidente -, si corrono più rischi con le ciaspe che con gli sci. Per esempio, è più probabile che uno in salita con le ciaspe sovraccarichi il manto nevoso, dato che il peso è puntuale e non distribuito su un metro e 70 di sci, e provochi una frana. Ma è inutile che un escursionista si sia dotato di Artva, sonda e pala quando il pericolo si è già verificato”.- E’ sempre meglio prevenire ed evitare di essere sepolti sotto le neve. “Anche perché - continua Buricelli - non c’è solo il rischio di soffocare, ma anche quello di subire traumi letali.Per cui è inutile avere tutto il materiale come imposto dalle nuove regole, se poi è usato come un porta fortuna o un lasciapassare. E ovvimente è un’attrezzatura inutile se rimane chiusa nello zaino durante l’escursione, o se non si sa nemmeno accendere l’apparecchio nel caso serva. Bisogna avere pazienza, esperienza e umiltà. Per non parlare del sangue freddo che bisogna saper mantenere in tutte le situazioni”.- Bisogna, inoltre, pianificare a tavolino l’uscita, prima di partire. “L’importante – spiega Buricelli – è sapere dove andare, cosa si può trovare, conoscere le previsioni meteo e il pericolo valanga. Soprattutto essere umili e, quindi, chiedere informazioni e consigli al Cai, alle guide e ai maestri prima di partire. Ed essere flessibili, quindi rinunciare o cambiare percorso in caso di pericolo.”.. Inutile vedere una bella immagine sul pc, leggere la recensione di un’escursione e farla senza documentarsi. “Ancora una volta – conclude Buricelli - è, se si esce in gruppo non bisogna credere che tutti siano allo stesso livello di esperienza e soprattutto, anche a parità di anni, che tutti abbiano la stessa preparazione”.- Due giornate per prevenire, per promuovere la prevenzione sulla neve, hanno ideato il progetto ‘’ e il sito. Il progetto prevede due giornate informative aperte a tutti. La prima si svolge sempre la terza domenica di gennaio e ha il titolo programmatico ‘’, la seconda si svolge la terza domenica di giugno e si chiama ‘’.