Dentro al cuore della cascata

Il Fontanone di Goriuda è sicuramente uno dei luoghi più belli e apprezzati dai fotografi appassionati di paesaggio nelle Prealpi Giulie. Si tratta infatti di una spettacolare cascata dalla quale fuoriescono le acque dopo un lungo percorso sotterraneo dato che si inabissano sul versante italiano del Monte Canin. Questo magnifico luogo sarà visitabile, accompagnati da guide specializzate, domenica 18 luglio, nell’ambito delle iniziative per l’estate, organizzate dal parco delle Prealpi Giulie.

AVVENTURA IN GROTTA - L’escursione si svolge lungo il sentiero che conduce all’ingresso della grotta e si inoltra all’interno della cavità, dapprima superando un lago sotterraneo con un canotto e poi su un facile percorso attrezzato in ambiente ipogeo. Prima della visita alla grotta ci sono circa 20-25 minuti di sentiero percorribile con scarpe da ginnastica con un buon “tassello” o, meglio, con scarponcini. Il dislivello è di circa 100 metri. Le attrezzature tecniche necessarie, imbracature, caschi, pile frontali e stivali (che servono per percorrere alcuni brevi tratti in acqua) saranno messe a disposizione dalla guida e sono comprese nella quota di partecipazione. La temperatura all’interno della grotta è di 4 gradi e la durata della permanenza al suo interno è di circa 1 ora, quindi è preferibile dotarsi di una giacca o di una felpa. L’escursione all’interno è semplice anche perché il percorso è lungo circa 250 metri. La durata totale dell’escursione è di circa 3 ore. La quota individuale di partecipazione è di 25 euro, da versare direttamente alla guida.



RITROVO ALLA TRATTORIA

- Il ritrovo è fissato alla Trattoria Al Fontanon di Goriude sulla (Strada provinciale Chiusaforte - Sella Nevea). L’attività inizia alle 9 e, nel caso di più prenotazioni, proseguirà fino alle 14. Le prenotazioni vanno fatte entro le 12 del giorno precedente l’uscita - fino a esaurimento posti - compilando il modulo di iscrizione presente nel sito del Parco delle Prealpi Giulie, telefonando al numero 0433 53534 oppure scrivendo a info@parcoprealpigiulie.it Per partecipare all’escursione guidata è necessario tenere conto di tutte le precauzioni disposte dalle autorità per il contenimento dell’epidemia da incluse mascherina e disinfezione delle mani.

