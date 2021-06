Di Centa e Fauner a Roma per parlare di sport e turismo

Manuela Di Centa e Silvio Fauner sono stati protagonisti ieri a Roma all’incontro con il Ministro del Turismo Massimo Garavaglia e il presidente della Figc Gabriele Gravina, nell’ambito dell’evento organizzato da Sport e Salute, per il quale era presente il presidente Vito Cozzoli e di cui la campionessa friulana è coordinatrice per il progetto “Legend”.

Al centro dell’incontro lo sport come strumento per sviluppare e potenziare il turismo in Italia, argomento particolarmente caro a Manuela Di Centa, nominata di recente consigliere del Ministro sia in ambito sportivo che in quello montano.

Nel suo intervento tenutosi a Casa Italia, sede di rappresentanza dell’evento calcistico Europa2020, la campionessa olimpica e membro Cio ha posto l’accento sul ruolo fondamentale dei “Legend”, i testimonial che hanno fatto la storia dello sport italiano nel mondo, nella promozione del territorio.

Fauner ha spiegato come Sappada abbia scelto di puntare, in sinergia con la Regione Friuli Venezia Giulia, su grandi eventi sportivi per sviluppare il turismo della località montana. “Sono convinto che sport e turismo siano due facce della stessa medaglia - ha dichiarato Fauner - e incontri come quello odierno non possono che essere forieri dello sviluppo del sistema turistico anche del territorio montano".

Di Centa si è detta pienamente soddisfatta dell’incontro: “Il ministro ha dimostrato in modo istituzionale, di voler lanciare il settore del turismo legato allo sport”. Garavaglia, dopo aver ascoltato con grande attenzione le dichiarazioni degli sportivi, ha accolto con entusiasmo l’invito a visitare le montagne del Friuli Venezia Giulia.