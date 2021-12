Dicembre al Castello di Duino

Festività natalizie con aperture straordinarie per il Castello di Duino. Da lunedì al venerdì rimarrà chiuso al pubblico, così come sabato 18 e domenica 19 e il giorno di Natale. Sarà, invece, aperto al pubblico domenica 26, venerdì 31, dalle 9.30 alle 13.

Sabato 1 gennaio 2022 sarà chiuso al pubblico, mentre domenica 2 sarà aperto al mattino, dalle 9.30 alle 13.



Per l’ingresso non è richiesta la prenotazione e si seguono le regole vigenti in materia di Covid (esibizione di Green Pass valido, uso della mascherina, distanziamento sociale, etc).



Per informazioni su orari e prenotazioni per visite guidate si prega di telefonare allo 040 208120 o scrivere un’ email a visite@castellodiduino.it.