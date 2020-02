Diciassette giorni sul Mar Nero

Dopo una scorpacciata di chilometri lungo un filo poggiato sulla costa turca bagnata dal Mar Nero - che infila città come perle: Rize, Trabzon, Ordu, Samsun - la strada punta verso nord. Sinop si fa ammirare da una discesa che rivela la curiosa penisola su cui sorge la cittadina che, da distante, appare come un dragone che galleggia sulle placide acque del Mar Nero.

Si posteggia sull’istmo a due passi dalla statua dedicata a Diogene il Cinico nato qui all’incirca nel 412 a.C.. Le spoglie pareti del carcere, attivo fino al 1997 e dove vennero imprigionati diversi dissidenti politici, è la prima fermata di una passeggiata in cui sono i rumori, gli odori, i fasci d’ombra, il vociare di giovani o anziani a decidere le deviazioni.

Greci e romani si sono insediati in quest’angolo di Turchia, ma a livello architettonico le tracce più evidenti sono senza ombra di dubbio le solide costruzioni di epoca selgiuchide (con vari rifacimenti) della moschea di Alaaddin e la vicina madrasa di Pervane.

La brezza invita ad andare verso nord dove si trova ciò che resta delle mura della fortezza che, stando agli storici, è stata eretta per la prima volta nell’VIII secolo a.C. da immigrati provenienti da Mileto. C’è un anziano, un po’ matto, che ha voglia di chiacchierare. Con un po’ di inglese inframmezzato da brevi frasi a effetto in francese, racconta di un suo avo che partecipò alla battaglia di Sinop. Con fare da bardo racconta di un trisnonno che aveva osservato la flotta dell’ammiraglio russo Nakhimov annientare le navi ottomane. I dubbi sulla veridicità della presenza dell’antenato vengono annullati dalla foga e dalla teatralità impiegate dall’uomo per narrare un fatto storico realmente accaduto.



Con tutte quelle storie vien da pensare che sia uno di quei pazzi che non sarebbe male andare a cercare di tanto in tanto, magari in un momento in cui la solitudine si fa più aspra.

Con Sinop e la sua atmosfera mediterranea alle spalle, si prende quota per raggiungere la cima della penisola che offre panorami mozzafiato sul Mar Nero e un ambiente più simile alle coste irlandesi.

La strada estasia e si tocca il punto più settentrionale turco; qui si è più vicini alla Crimea che alla mitica Istanbul. Procedendo verso ovest, dopo una piccola deviazione verso l’interno in cui si viene assorbiti da una boscaglia profumata. Il cammino si fa fantastico e sgretola a colpi di curve, salite, discese, frastagli della costa carezzati dagli scintillii delle acque del Mar Nero, l’idea di affrettare il passo. Paesini i cui nomi non fanno tempo a finire sul taccuino, figurarsi imprimersi nella memoria, fanno capolino con i loro minareti filiformi.

Brandelli di nubi sgonfiate, residui di un temporale lontano, vengono sospinte verso la Tracia. Mascherano per un po’ il sole, ma senza riuscire a sporcare i colori potenti e romantici all’ora del tramonto. Quando la tenda è montata il cielo è già colmo di aghi luminosi e si può ripensare al matto di Sinop e ai paesaggi vissuti.



Inebolu è la prima cittadina che si incontra dopo il risveglio. Si insinua fra i colli boscosi e zeppi di umidità. La sorpresa delle sue case d’un tempo e della quiete che l’alba stende come un velo su questo paesino, creano un piacevole senso di irrealtà. Dell’atavica effervescenza mercantile non rimane che l’inchiostro usato nei libri di storia turca.

Si trova il tempo per annotare considerazioni sul nuovo che avanza.

Dal taccuino: “Disgrazia generata dalla vista delle poche case d’epoca ottomana comparate a quelle moderne. Paragone impietoso. Le ultime appaiono come strutture urbane tirate su per un’esposizione speciale, una fiera; viene da pensare che non siano permanenti. Architettonicamente le gemme ottomane fanno provare un certo rammarico per ciò che fu”.

Tre uomini baffuti e massicci, finiscono il caffè e dopo aver insistito per pagare il mio conto, mi raccomandano di visitare Amasra, 170 chilometri più a occidente, “la più bella località sul Mar Nero”. Che un altro giorno sul Mar Nero abbia inizio.





Paolo Zambon è l’autore di due libri “Inseguendo le ombre dei colibrì” e “Viaggio in Oman”