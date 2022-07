800 ore, di cui 400 di stage in azienda, per diventare esperti di Marketing Turistico e trovare lavoro in aziende del Friuli Venezia Giulia che, sempre più, punta sulla sua vocazione turistica.

Il corso Tecnico per il Digital Marketing per il Turismo è totalmente gratuito perché finanziato dal Fondo per lo Sviluppo e la coesione – FSC, nell’ambito dei percorsi di Istruzione e Formazione Tecnica Superiore-IFTS. Prenderà il via a novembre, al Civiform di Cividale del Friuli.

Formerà esperti di promozione di prodotti e sevizi turistici con strategie e mezzi di comunicazione online. Tra le altre cose, insegnerà a massimizzare visibilità con campagne web e social e creare contenuti testuali e multimediali per il web. Amplia la platea di sbocchi occupazionali: grazie alle competenze tecniche acquisite, si potrà trovare lavoro in imprese o agenzie turistiche, Fondazioni, cooperative che operano nel settore culturale, musei, teatri, agenzie specializzate nel settore del marketing e comunicazione.

Il corso è realizzato da Civiform all’interno del Centro Servizi commerciali, Turismo e Sport (capofila IAL FVG), compagine di centri di formazione professionale, scuola, università, centri di ricerca e aziende. Finalizzato ad una formazione tecnica mirata, dura circa 8 mesi ed è dedicato a maggiorenni sia occupati che in cerca di occupazione, in possesso di diploma di istruzione secondaria superiore o diploma di istruzione e formazione professionale. L’accesso è inoltre consentito anche a coloro che non possiedono tali titoli, previa verifica di competenze equivalenti tramite una procedura formale di validazione.

Un’opportunità da non perdere per i neo diplomati in cerca di percorsi pratici che garantiscono immediato inserimento lavorativo, ma anche per chi, dopo altre esperienze, vuole acquisire competenze specialistiche molto richieste dalle aziende della nostra regione.

Il corso rilascia un certificato di specializzazione tecnica superiore e il riconoscimento di crediti formativi da parte delle Università di Udine e Trieste.

Prevede una selezione ed è finanziato dal Fondo per lo Sviluppo e la coesione - FSC 2014/20. Attualmente ci si può pre-iscrivere sul sito www.civiform.it.

Per maggiori informazioni la Segreteria è sempre disponibile al n. 0432.705811. Ulteriori dettagli su https://www.civiform.it/ifts2022-turismo/