Dolce Risveglio tra i campi di lavanda

Il mattino ha l'oro in bocca. Almeno cosi dicono i proverbi. Ma Smilevents di Gorizia ci crede davvero: ecco perchè, per il secondo anno consecutivo, ha organizzato il “Dolce Risveglio”, in programma sabato 3 luglio dalle 6 alle 8 del mattino nei campi di lavanda dell'Azienda agricola “Zian Luigia – Profumo di Lavanda” nei pressi di via Brigata Etna.

Svegliarsi, o meglio risvegliare la mente, il corpo e l'anima immersi nella natura color lilla, cullati dalla musica da camera e deliziati da una colazione gourmet. Accompagnati dalla professionista della Mindfulness (tecnica per la riduzione dello stress basata sulla pratica della consapevolezza) Urska Merljak i partecipanti scopriranno le tecniche base per cogliere il meglio di ogni momento, per spingerci nel profondo delle nostre radici, non temere il futuro e apprezzare il presente.

Questa atmosfera sarà resa magica dalla musica da camera suonata dal vivo dal musicista friulano Marco Di Lena e dalla suadente dolcezza di una gustosa colazione preparata dalla Chef goriziana Chiara Canzoneri.

Insomma, un momento davvero unico, da assaporare completamente senza remore o barriere. Un'alba da vivere amplificando le sensazioni e le emozioni, spesso sopite o addirittura sepolte da orari serrati e stress lavorativo. Dopo oltre un anno di assopito dormiveglia, causa emergenza Covid-19, è giunto il momento di svegliare, nel vero senso della parola, tutti i nostri sensi.

Posti limitati (max 20 persone) per goderci a pieno l’unicità del momento. Info e prenotazioni: Smilevents tel. 3466077908 – smilevents.go@gmail.com – www.smilevents.it

*in caso di maltempo la data dell’evento viene spostata

**evento adatto a tutti, con contributto 50€ a persona (quota comprensiva di sezione di Mindfulness della durata di 1 ora e mezza circa totale divisa in due parti, colazione con lo chef ‘al sapore di lavanda’, descrizione azienda e uso della lavanda da parte della titolare, organizzazione e unicità della location con piccolo ricordo)