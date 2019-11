Domenica in grotta a Villanova

L'autunno in versione sotterranea ha già riempito la Grotta Nuova di Villanova di storie, note musicali e curiosità geologiche. La stagione turistica prosegue per tutto il mese di novembre. Domenica 17 novembre ci sarà un’intera giornata dedicata all’esplorazione delle grotte e del mondo sotterraneo. Per l’occasione, gli organizzatori del Gruppo Esploratori e Lavoratori Grotte di Villanova (G.E.L.G.V) prepareranno anche una castagnata al bar Panorama, in piazza a Villanova delle Grotte, per accogliere i visitatori, i turisti e tutti coloro che vorranno degustare castagne e vini locali. Si comincerà alle 10 con le “Letture Cavernicole”: i lettori volontari affascineranno a suon di favole e libri curiosi i piccoli ospiti della Grotta Nuova. Nel pomeriggio, alle 14, invece, sarà possibile partecipare all’incontro “In grotta con l'esperto”, un’occasione imperdibile per godersi un'appassionante passeggiata sotterranea in compagnia del professor Corrado Venturini, geologo di terra dell'Università di Bologna, che spiegherà movimenti ed evoluzioni osservabili in grotta. La giornata si concluderà alle 17.30 con una meditazione dedicata agli appassionati del benessere e delle energie della terra: “Enjoy The Silence”. L'escursione avverrà in un totale silenzio e sarà possibile lasciarsi accompagnare solo dal suono dell'acqua, che scorre come linfa vitale all'interno delle grotte. Una meditazione di terra, con il tamburo sciamanico per scendere ancora più in profondità. Condurrà l’esperienza Stefano Dalan (AltrOnde). Ritrovo alla reception alle 17. Per informazioni e prenotazioni scrivere a stefano@altronde.it oppure chiamare il numero 328-2476284. Domenica 24 novembre, alle 11, invece, è previsto il concerto “JsINTaPanza”, dell'associazione Adùn, un ensemble proveniente da Alesso, che mescola sapientemente musica folk con uno spettacolo di visual art. Susan e Sayra Franzil, Manuel Stefanutti e Emanuele Stefanutti chiuderanno la stagione con l'acustica sotterranea, la luce, il buio e i suoni naturali della grotta. Per partecipare a tutti gli eventi è necessaria la prenotazione. Il ritrovo prima della partenza (alla reception) è almeno un quarto d'ora prima rispetto all'orario indicato. Per costi e prenotazioni scrivere a tizcaver@gmail.com o chiamare il numero 347-8830590 (whatsapp). Per tutto il mese di novembre il percorso turistico della Grotta Nuova sarà visitabile tutte le domeniche e i giorni festivi dalle 10 (apertura reception) alle 12 e dalle 13.30 alle 16.30. Per ulteriori informazioni visitare la pagina facebook Grotte di Villanova, il sito www.grottedivillanova.it oppure contattare la reception (negli orari di apertura) ai numeri 0432-787915 e +39.3204554597.