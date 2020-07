Donnavventura fa tappa in Friuli Venezia Giulia

Le protagoniste di “Donnavventura Italia” fanno tappa in Friuli Venezia Giulia, per un’immersione nelle bellezze della costa tra Lignano Sabbiadoro, la laguna di Marano, Grado e il golfo di Trieste, con una visita a Palmanova, San Daniele del Friuli e nel Collio, per scoprire l’enogastronomia e le eccellenze del territorio.

Continua il viaggio delle protagoniste e della troupe del programma di Rete4 in giro per l’Italia e questa volta le ragazze faranno visita alla regione: le riprese, realizzate con il supporto di PromoTurismoFvg, inizieranno domani, 18 luglio, e termineranno giovedì 23 luglio, mentre la messa in onda del servizio dedicato al Friuli Venezia Giulia è prevista per la seconda domenica di settembre. Protagoniste della puntata saranno ragazze veterane del format, tra cui Ana Šaranović, che vive da anni a Udine.

Entrando nel dettaglio delle riprese, le ragazze testeranno molte esperienze in diversi contesti naturalistici tra mare e laguna, toccando località e facendo visita ad alcune strutture caratteristiche della regione. Tra le acque calme della laguna nella Riserva Foci dello Stella scopriranno la bellezza degli scenari lagunari in canoa, proveranno le escursioni con i cavalli Camargue della Riserva della Foce dell’Isonzo – Isola della Cona e si alleneranno con il sup al Faro rosso di Lignano Sabbiadoro.

Tutte esperienze consultabili e a disposizione di tutti sul nuovo portale www.marefvg.com.

Il viaggio passerà attraverso la storia del sito Unesco di Palmanova, farà una sosta sul Tagliamento e terminerà tra le vigne e sui colli del Friuli Venezia Giulia, con degustazioni ed esperienze per conoscere e assaggiare le eccellenze e i prodotti tipici del territorio, tra i quali il prosciutto di San Daniele.

Donnavventura, che racconta il Belpaese con uno stile fresco e leggero attraverso gli occhi delle giovani reporter di viaggio, offre ai telespettatori tanti spunti per una vacanza tricolore e tra settembre e ottobre andrà in onda con una versione che oltre al territorio narra anche il patrimonio enogastronomico italiano.