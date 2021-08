Donne dalla mente nobile e dalle mani d’oro

Udine: una città da vedere, una città da scoprire. Prosegue il viaggio di Itineraria nel capoluogo friulano, che giovedì 12 agosto porterà i partecipanti tra Nobil Donne, leggere e illuminate e Nobil Homini, geniali e malandrini.



Giovedì 12 agosto, alle 18.30, si parte da piazza Libertà e Loggia del Lionello per proseguire da via Savorgnana a piazzetta San Cristoforo. Prenotazione obbligatoria a itineraria - incontri culturali e itinerari d’arte in friuli venezia giulia dal 1993 www.itinerariafvg.it +39 347 2522221 itineraria@itinerariafvg.it pec itinerariafvg@pec.it.



Molte furono le donne che scrissero brillantemente in prosa e poesia nei secoli, personalità femminili che hanno attraversato il tempo fino con il loro bagaglio di sapienza e di amore, dedite alla bellezza ma anche alle virtù morali e civili, che di ‘bellezza’ infine parlano.



L’itinerario storico, sociale e d’arte racconta il mondo femminile attraverso luoghi e dimore, dove vissero queste donne, dinamiche e consapevoli, che attraverso le loro attività intellettuali, operose e benefiche contribuirono in maniera fattiva alla società del tempo, restando luminoso esempio per le generazioni future.