Donne in quota a Resia

La Commissione Pari Opportunità del Comune di Resia in collaborazione con l’Ecomuseo Val Resia e con il patrocinio dell’Ente Parco naturale delle Prealpi Giulie e dell’Associazione Pro Loco “Pro Val Resia”, organizza l’evento “Donne in quota. Incontri con le autrici”.

Si tratta di due appuntamenti escursionistico/letterari che si svolgeranno il 4 settembre 2021 in Malga Coot e l’ 11 settembre 2021 a Sella Carnizza, località del Comune di Resia rispettivamente a 1183 m. e a 1000 m. s.l.m.



Il titolo dell’evento “Donne in quota” sta proprio a significare sia le cosiddette “quote rosa” che le quote dei luoghi in cui avvengono gli incontri.

L’iniziativa prenderà avvio il 4 settembre a Malga Coot, in alta Val Resia, ai piedi dell’imponente massico del monte Canin dove regna la natura incontaminata e gli impareggiabili paesaggi sulla valle.



Il ritrovo dei partecipanti è previsto alle 9.15 presso il parcheggio sottostante la malga per una breve escursione naturalistica guidata nei pascoli circostanti alla scoperta della flora spontanea. Alle ore 11.00 incontro con Elisa Cozzarini, autrice di “Radici Liquide”.



Seguirà, l’11 settembre, l’appuntamento a Sella Carnizza con ritrovo alle 9.15 all’incrocio che conduce alla chiesetta di Sant’Anna per una breve escursione naturalistica guidata in un luogo suggestivo delle Prealpi Giulie, circondato dai monti che cingono a sud la Val Resia, e ricco di insediamenti caratteristici e paesaggi naturali esclusivi, ove si scorgono le morene dell’antico ghiacciaio dei Musi. Alle ore 11.00 incontro con Susy Galluzzo, autrice di “Quello che non sai” e Loreta Minutilli, autrice del romanzo “Quello che chiamiamo amore”.Durante gli appuntamenti, moderati dalla giornalista Elena Dragan, si potrà parlare con le autrici delle loro ultime opere che parlano di problematiche quotidiane legate al mondo femminile (relazioni malate, depressione post partum..).Per partecipare agli incontri è necessaria la prenotazione da effettuarsi entro il 9 settembre 2021 al n. +39 329 4262904