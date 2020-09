Dopo la quarantena è boom per il turismo in Val Tramontina

“Il lockdown è stato drammatico, ma la stagione turistica è ripartita alla grande”. È questo il tono dei commenti che sintetizzano i mesi intensi appena trascorsi in Val Tramontina.



“Le settimane del lockdown sono state angoscianti e drammatiche, anche se abbiamo saputo reagire con prontezza – sottolinea la vicesindaco di Tramonti di Sopra, Patrizia Del Zotto -. Fortunatamente nel nostro paese non ci sono stati casi di ammalati di Covid e nemmeno di persone positive al tampone, ma non siamo certo restati indifferenti a quanto è successo nel mondo.

Devo ringraziare soprattutto i volontari della Protezione civile per aver aiutato tutta la comunità consegnando la spesa, le mascherine e i medicinali soprattutto agli anziani. In generale tutti i cittadini si sono comportati rispettosamente nei confronti delle limitazioni imposte.

E adesso speriamo di esserci lasciato questo tremendo periodo alle spalle, per concentrarci sul turismo, che sta davvero andando oltre ogni più rosea aspettativa. L’attrazione principale del nostro territorio sono le pozze smeraldine sul Meduna, capaci di attrarre molti turisti. Quest’anno, forse complice l’attenzione per i luoghi che si frequentano, c’è stato un afflusso eccezionale. Non solo abbiamo istituito i parcheggi a pagamento nella zona, ma certe domeniche abbiamo addirittura dovuto limitare l’accesso al paese alle auto.



Un bel segnale per guardare al futuro con ottimismo”.“Il turismo è in espansione in tutta la valle – le fa eco la sindaco di Tramonti di Sotto, Rosetta Facchin -. Abbiamo assistito a una vera riscoperta del nostro territorio da parte dei turisti friulani e non solo. Anche durante il lockdown sono arrivate in paese alcune persone da altre regioni, proprio per trascorrere la quarantena qui.Questo ha generato un po’ di perplessità nei compaesani, ma alla fine è andato tutto bene. Siamo un paese Covid free, c’è stata solo qualche quarantena precauzionale. Dopo la riapertura abbiamo notato un grande afflusso di turisti. L’albergo diffuso registra il tutto esaurito, mentre c’è una grande richiesta di acquistare seconde case nel nostro comune. C’è solo una nota dolente: fino al 2019 a Tramonti di Sotto c’era un bel campeggio che richiamava molti villeggianti. È stato chiuso per motivi di sicurezza idrogeologica.A oggi non è stato ancora possibile riaprirlo, anche se si tratta di un obiettivo primario per le nostre comunità. Di più: abbiamo commissionato uno studio di fattibilità per trovare un’altra collocazione e siamo in attesa anche delle analisi che valutino l’opzione di mettere in sicurezza l’argine. Però il nostro Comune è piccolo e facciamo appello alla Regione perché ci sostenga nella scelta di un’opzione che consenta il recupero di quella che è un’attrazione importante”.