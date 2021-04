Doppio appuntamento con Palmanova in radio

Domani, dalle 10 alle 10.30, su Rai Isoradio la trasmissione “Le Casellanti” con Sabina Stilo, racconterà Palmanova tra curiosità e tradizioni. Sarà possibile seguire questa trasmissione sul canale radiofonico FM sui 103,3 MHz, sul multiplex RAI per la Radio Digitale (DAB+), sui canali della TV digitale terrestre, via satellite, sul sito www.isoradio.rai.it e tramite la APP di Radio RAI.

Sempre domani, martedì 20 aprile, andrà in onda su Rai Radio live alle ore 9, in replica alla ore 16, la puntata di “Viaggiando in Italia”, dedicata a Palmanova. La trasmissione sarà disponibile anche a questo link www.raiplayradio.it/radiolive

Palmanova, città ideale, con la sua caratteristica forma di stella a nove punte, le sue fortificazioni, le gallerie sotterranee, le rievocazioni storiche seicentesche e dell’epoca napoleonica e infine il mercato del bestiame ormai scomparso, è al centro della 15^ puntata di Viaggiando in Italia in onda su Rai Radio Live.

Per parlare della città friulana, saranno ospiti di Carlo Mancini gli Assessori del Comune di Palmanova Luca Piani, con delega alla Valorizzazione Parco dei Bastioni, Adriana Danielis, con delega a cultura e turismo e i due palmarini Piergiorgio Savorgnani e Sergio Tonini, ex Segretario del Gruppo storico Città di Palmanova.

Come di consueto un’immagine disegnata appositamente da FransienDH (facebook.com/Fransiendh) e visibile sul sito raiplayradio.it/radiolive, illustra il luogo di cui si parla, riprendendo gli argomenti della puntata.