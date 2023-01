Doppio appuntamento con Sicuri in montagna

Anche quest'anno il Soccorso Alpino e Speleologico del Friuli Venezia Giulia si mette a disposizione per ricordare qual è l'approccio più sicuro per affrontare la montagna in inverno e lo fa nell'ambito dell'iniziativa nazionale Sicuri in montagna del Corpo nazionale Soccorso Alpino e Speleologico.

Le recenti nevicate hanno nuovamente imbiancato versanti alpini e prealpini e rendono questo appuntamento attuale e significativo anche sul nostro territorio. Due le iniziative che vedranno i tecnici impegnati nel weekend tra venerdì 13 e domenica 15 gennaio, a Piancavallo e a Sella Nevea.

Venerdì 13 alle 20.30 al Centro Congressi di Piancavallo in programma una ricca presentazione. A partire dal film documentario di Giorgio Gregorio prodotto dalla Regione in collaborazione con Aineva dal titolo 'Neve e montagne' a cui seguiranno diversi interventi specialistici: Giovanna Burelli parlerà del nucleo valutazione rischio valanghe della Protezione civile; il Corpo Forestale Regionale tratterà le attività nivologiche; il Cai Pordenone parlerà della formazione di escursionisti e scialpinisti; Alessandro Poggioli (Cnsas Maniago) affronterà le modalità d'intervento in valanga; i medici Blarasin e Fachin parleranno di arresto cardiaco in valanga, mentre l'avvocato Marco Del Zotto di responsabilità civile in ambiente montano innevato.

Domenica 15, dalle 9 alle 13, sempre a Piancavallo, con ritrovo allo stand Cnsas nei pressi della partenza della seggiovia Tremol 1, si potrà partecipare alla dimostrazione con le prove di ricerca Artva con sondaggio e ricerca con l'unità cinofila, rilievo del manto nevoso, autosoccorso in ambiente innevato e comportamenti da tenere durante la conduzione dell'attività escursionistica e scialpinistica a cura della stazione di Pordenone del Soccorso Alpino.

Sabato 14, a Sella Nevea, in collaborazione con la sezione escursionismo della Società Alpina Friulana, escursione ai Piani del Montasio e dimostrazione di autosoccorso in valanga presso il campo Artva . Il kit con localizzatore, pala e sonda sarà fornito a chi ne è sprovvisto (tutte le informazioni su www.alpinafriulana.it).