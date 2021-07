Doppio appuntamento sui Laghi di Cornino e di Ragogna/San Daniele

Doppio appuntamento in riva ai Laghi di Cornino e di Ragogna/San Daniele, mercoledì 7 e domenica 11 luglio.



Mercoledì 7 luglio mattina sul lago di cornino (comune di forgaria nel friuli), è in programma la camminata meditativa 'Ritorno alle origini, spazio sicuro e cura di sè'.



Domenica 11 luglio mattina sul Lago di Ragogna, appuntamento per la camminata metaforica "Il riposo del lago".