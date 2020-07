Due itinerari a passeggio sul Carso

Il Fai Friuli Venezia Giulia e la cooperativa Curiosi di Natura organizzano 'In Carso con il Fai e Curiosi di natura', escursioni estive per conoscere il Carso e le sue relazioni con Trieste: un territorio di grande valore naturalistico, ricco di biodiversità e storia. Nei secoli il Carso ha sempre avuto uno stretto collegamento con la città, anche se se ne differenzia per geologia, ecologia e tradizioni.

Due itinerari ad anello di 5,5 km, uno a luglio e uno ad agosto, pensati per rispettare la normativa vigente anti Covid-19. Una camminata di due ore e mezza, adatta anche alle persone poco allenate, per godere della bellezza del Carso con tutti i sensi. Si raccomanda, come per ogni escursione, di indossare scarpe con suola antiscivolo e pantaloni lunghi.

Primo itinerario: Dalla landa di Basovizza alle ’jazere’

Sabato 25 luglio, ore 17.30 – ritrovo ore 17.10 davanti alla Foiba di Basovizza. Un percorso pianeggiante e panoramico tra i prati carsici e le pinete frutto dei rimboschimenti attuati alla fine dell‘800 che porta ad affacciarsi sul ciglione carsico, dove la vista spazia sulla Riserva naturale della Val Rosandra, Muggia e l’Istria. Dopo aver attraversato il piccolo borgo di San Lorenzo, con la sua chiesetta in pietra carsica, si arriva agli stagni e alle ‘jazere’ di Draga Sant’Elia. Qui, infatti, si sfruttava la naturale conformazione del suolo per produrre e conservare il ghiaccio: si trattava di un’importante attività economica per la popolazione locale.

Prenotazione obbligatoria, fino ad esaurimento dei posti, entro e non oltre le ore 16.00 di venerdì 24 luglio

Secondo itinerario: Tra natura e cultura nei dintorni dell’Obelisco

Sabato 22 agosto, ore 17.30 – ritrovo ore 17.10 al parcheggio del Quadrivio di Opicina. A pochi passi dalla frequentatissima strada Napoleonica (o passeggiata vicentina), si percorre un sentiero poco conosciuto, immerso nel verde e fiancheggiato da muretti a secco, che si snoda tra spettacolari rocce calcaree e panorami sulla città.

Ricco di testimonianze storiche, quali il punto di mira costruito nel 1883 che indicava il Nord geografico al primo osservatorio astronomico di Trieste, ma anche un tobruk e alcuni bunker della Seconda Guerra Mondiale.

Prenotazione obbligatoria, fino ad esaurimento dei posti, entro e non oltre le ore 16.00 di venerdì 21 agosto

Modalità di partecipazione:

La partecipazione prevede il versamento di un contributo minimo (a partire da euro 13) da pagare in loco, dove sarà possibile anche iscriversi al FAI. La prenotazione è obbligatoria, fino a esaurimento dei posti disponibili, entro e non oltre le ore 16.00 del giorno precedente all’uscita.

Informazioni e contatti: FAI FVG: email: segreteriafaifvg@fondoambiente.it - telefono: +39-349-5007950

CURIOSI DI NATURA: email: curiosidinatura@gmail.com - telefono: +39-340-5569374