Due milioni dal Pnrr al parco di Villa De Claricini

La Fondazione De Claricini Dornpacher è entrata nella top ten del riparto del Pnrr per i giardini storici.

Il Ministero della cultura le ha infatti assegnato due milioni di euro (per la precisione 1.994.700 euro) per il restauro e la valorizzazione del parco della villa di Bottenicco di Moimacco, posizionando il progetto presentato al decimo posto in tutta Italia.

Grande è la soddisfazione del presidente della Fondazione, Oldino Cernoia: “Con questo importante sostegno ci viene riconosciuta non soltanto l’importanza storica, cultura e ambientale del compendio della villa – ha dichiarato -, ma anche gli sforzi che stiamo facendo per non soltanto preservare ma anche per garantire la massima fruizione pubblica di questo gioiello del Friuli che ha ancora moltissime potenzialità di esprimere”.

Il fondo del Pnrr, che distribuisce complessivi 151,5 milioni di euro, vede altri due beneficiari in regione. Si tratta del giardino di Palazzo Coronini Cronberg a Gorizia, con un finanziamento di 1,7 milioni di euro (47° posizione in graduatoria) e il parco del Castello di Miramare a Trieste che riceverà un contributo di 2 milioni di euro (68° posizione in graduatoria).