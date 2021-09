E' cominciata la stagione dei bramiti

Prosegue il ricco programma di escursioni ideate e proposte da WildRoutes che annuncia grandi novità per questa settimana! Siamo a metà settembre - annunciano da WildRoutes - e vuol dire che è iniziata la stagione del bramito dei cervi.



Gusta & Cammina - Il bramito del cervo in malga Confin

Venerdì 17 settembre ore 17.00

Malga Confin

Escursione guidata - Il bramito del cervo in Alta Val Torre



Sabato 18 settembre ore 18.00

Musi (Lusevera)

Escursione guidata sui sentieri delle Pro Loco - dal Monte San Lorenzo allo Joanaz



Domenica 19 settembre ore 9.30

Valle di Soffumbergo (Faedis)

Mentre per le escursioni in collaborazione con Ufficio Turistico Gemona queste sono le nuove proposte:

Sul sentiero delle Cascate



Martedì 14 settembre ore 9.00

Artegna

Le voci del bosco



Martedì 14 settembre ore 19.00

Ospedaletto (Gemona)

Sulle ali dei grifoni



Mercoledì 15 settembre ore 9.00

Cornino (Forgaria)

Astrotrekking



Giovedì 16 settembre ore 20.00

Ospedaletto (Gemona)

I panorami del Monte Cumieli



Venerdì 17 settembre ore 9.00

Gemona

Il Bramito del cervo



Venerdì 17 settembre ore 17

Malga Confin



