E' già sold out il 5150 Porec triathlon

È già sold out la seconda edizione del “5150 Porec triathlon”, la gara per ironman nella località istriana di Parenzo organizzata dal gruppo turistico Plava Laguna. La competizione, che avrebbe dovuto svolgersi lo scorso maggio, è stata spostata al prossimo 10 ottobre e le iscrizioni hanno già esaurito i posti a disposizione. Non è affatto esaurita però la possibilità di assistere a uno spettacolo agonistico entusiasmante in una località splendida e dal clima mite anche in autunno. Già nella prima edizione, l’anno scorso, avevano partecipato 400 concorrenti provenienti da tutto il mondo. La frazione di nuoto si svolge nel mare cristallino dell’Adriatico, in una baia protetta, mentre la corsa e il tratto in bici seguono un dolce percorso nel cuore del paesaggio mediterraneo.