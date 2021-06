È 'Montagna, che spettacolo!' nei rifugi delle Alpi Giulie e Carniche

Una rassegna di teatro, danza e musica ad alta quota, offrendo come palcoscenico i quattro rifugi di proprietà della Società Alpina Friulana nelle Alpi Giulie e Carniche. È “Montagna, che spettacolo!”, che debutta domenica prossima, 4 luglio, a Sella Nevea e sull’Altopiano del Montasio.



“Nel titolo abbiamo voluto dare risalto al duplice spettacolo: degli artisti e della bellezza della montagna” ha spiegato il presidente Enrico Brisighelli presentando ieri la rassegna e il video promozionale che l’accompagna, La montagna come non l’hai mai vista, che anticipa il cortometraggio che sarà realizzato a conclusione della manifestazione.



Lo spot presenta con straordinarie immagini girate da Carlo Della Vedova e montate da Paola Zoratti, gli artisti e i quattro rifugi che ospiteranno gli eventi: Giacomo di Brazzà ai Piani del Montasio, Divisione Julia a Sella Nevea, Gilberti Soravito in Conca Prevala, Marinelli a Forcella Moraret nel gruppo del Coglians. Diffuso sui social e sul sito della Saf, lo spot ha già ottenuto migliaia di visualizzazioni.



“Uno straordinario biglietto da visita e un invito a quanti vorranno salire sulle nostre montagne - spiega ancora Brisighelli, affinché resti una testimonianza della bellezza, della passione e dell’entusiasmo, dell’eccezionalità dei momenti, dei luoghi e delle persone: artisti, rifugisti, i preziosissimi volontari della Società Alpina senza i quali nulla sarebbe possibile, e il pubblico, gli appassionati della montagna e i neofiti, che non conoscono ancora le nostre terre alte e con questi eventi saranno motivati a scoprirle. Rimanendone estasiati, ne siamo convinti”.: il Teatrekking con gli attori-alpinisti della Compagnia Slegati dal Rifugio Divisione Julia a Sella Nevea al Rifugio Giacomo di Brazzà ai Piani del Montasio, e alle 18 lo spettacolo teatrale (S)legati, di e con Jacopo Bicocchi e Mattia Fabris, prodotto da Atir Teatro Ringhiera di Milano.il danzatore Francesco Collavino concluderà la sua residenza d’artista alle pendici del Monte Canin proponendo la performance Catastrofe con Dj set assieme a Giulia Tosi per le musiche, uno spettacolo site specific prodotto dal CSS teatro stabile di innovazione del FVG.: la banda della storica Società Filarmonica Colloredo di Prato sarà in Carnia al Rifugio Giovanni e Olinto Marinelli a oltre 2 mila metri nel gruppo del Coglians, la cima più alta del Friuli Venezia Giulia, per proporre il concerto Musica ad alta quota., che porterà il suo coinvolgente talento narrativo al Rifugio Divisione Julia con Il sognatore un testo tratto da Ian McEwan, anche questo prodotto da CSS Teatro Stabile di innovazione del Fvg.Montagna, che spettacolo! ha ricevuto il sostegno della Regione Friuli Venezia Giulia e della Fondazione Friuli.Il presidente SAF ha rivolto un grazie speciale a Valentina Cecon, Irene Pittino, Sharon Piussi e l’Associazione Allevatori, Caterina Tamussin, che gestiscono con efficienza e sapienza i quattro rifugi di proprietà della Società Alpina Friulana posti nei comuni di Chiusaforte e Paluzza in posizioni strategiche e importanti per la frequentazione montana.Tutti gli spettacoli sono gratuiti ma è richiesta la prenotazione sul sito della Società Alpina Friulana alla pagina Eventi, al seguente link: www.alpinafriulana.it/eventi/ Il video promozionale è visibile al seguente link: