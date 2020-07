E' ripartito l'Ecotour Carnia 4x4

Nonostante una stagione difficile per il turismo, è ripartita, con tutte le precauzioni sanitarie, l'iniziativa del Fuoristrada Club Tolmezzo Ecotour Carnia 4x4. Un'attività che permette a chi non ha molta facilità di movimento di esplorare le zone più belle della Carnia e di alcune aree montane del Fvg a bordo di splendidi veicoli 4x4, ecologici, funzionali e comodi.

Infatti, senza questi mezzi a disposizione, per molte persone, che non sono in grado di arrampicarsi, visitare gli alpeggi o i rifugi montani sarebbe praticamente impossibile. Grazie a questa idea del Fuoristrada Club Tolmezzo, ormai decennale, chiunque può godere delle splendide viste e dei panorami delle nostre montagne.

Le gite di luglio dell'Ecotour Carnia 4x4 si sono svolte durante i weekend. I percorsi più gettonati sono stati quelli che hanno portato alla scoperta di luoghi naturali di particolare bellezza, come Pani con le soste al Laghetto di Villa Santina e al Caseificio di Enemonzo, così come le malghe del comprensorio di Sauris.

Inoltre anche la visita ai forti è stata apprezzata, dal Col Baldin, fino al Monte Festa dove ci sono ancora i resti delle fortificazioni della Prima Guerra Mondiale. Nel mese di agosto le gite sono disponibili anche durante la settimana e sarà inserita anche la possibilità di scoprire le Valli del Natisone su prenotazione.

Per informazioni e dettagli sugli itinerari disponibili scrivere a info@fuoristradaweb.com